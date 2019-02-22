انت الان تتابع المنتخب يحدد موعد إعلان قائمة المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

يستعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، للإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين استعدادًا لخوض مباراتي النيجر في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019، ومباراة نيجيريا الودية، وحدد الجهاز الفني للفراعنة، يوم 3 مارس المقبل، للإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية، ثم السفر للنيجر يوم 20 أو 21 مارس استعداداً لمواجهة النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس ثم التوجه لنيجيريا لمواجهتها يوم 26 من نفس الشهر على متن طائرة خاصة.

واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود تريزيجيه نجم قاسم باشا التركي، وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي. وتنظم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية (2019)، ومن المنتظر أن تقام البطولة لأول مرة بمشاركة 24 منتخباً، علمًا