شكرا لقرائتكم خبر عن بيع بيراميدز إلى مستتثمر إماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز المصري عن انتقال ملكيته من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وذكر النادي في بيان رسمي على حسابه في تويتر أن آل الشيخ قام بتصفية جميع أعماله في مصر طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بيع بيراميدز إلى مستتثمر إماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.