محمد صلاح : حلمي هو الفوز بلقب البريميرليج

صرح الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الانجليزي اليوم الجمعة، إن الضغط جزء لا يتجزأ من اللعب لفريق يملك طموح الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة بعد غياب طويل.

ويتأخر ليفربول عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف، لكنه خاض مباراة أقل من حامل اللقب.

وأكمل صلاح، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "قلت في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، إنه يوجد ضغط، وسيستمر حتى نهاية الموسم، لأنه عندما تسعى للفوز بالدوري الممتاز يجب تقبل الضغوط".

وواصل "عندما تعود لمنزلك تصاحبك هذه الضغوط، لكنها يمكن أن تساعدك على العمل بقوة أكبر والتركيز أكثر".

وأردف "دائما ما يكون لديك هدف وحلم في ذهنك، وهو الرغبة في الفوز بالدوري. قلت ذلك عندما حضرت إلى هنا قبل عامين. حلمي الفوز بلقب البريميرليج".

وعقب تعادلين أمام ليستر سيتي ووست هام يونايتد جاء الفوز 3-0 على بورنموث، ليقلل من مخاوف الجماهير بشأن بداية انهيار ليفربول جراء الضغوط.

لكن صلاح قال إن هذا شعور طبيعي للاعبين في مثل هذا المستوى يطاردون لقب مهم وصعب.

وأختتم صاحب الـ26 عام "يمكنك الشعور بذلك لأننا بشر. بالنسبة لي لا يهم الفوز في مباراة الآن أو قبل ثلاثة أسابيع. أريد الفوز بكل مباراة، لكني أقول لنفسي أننا نلعب من أجل اللقب، لذلك فالضغوط شيء طبيعي".