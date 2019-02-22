رسميًا.. فيفا يحرم تشيلسي من التعاقدات حتى 2020

عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي تشيلسي الإنجليزي بالحظر من التعاقدات مع اللاعبين خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلتين.

ووفقًا لـ”فيفا”، فإن النادي اللندني انتهك قواعد التوقيع مع لاعبي كرة القدم دون السن القانونية (تحت 18 عامًا).

ووقع الفيفا غرامة مالية على تشيلسي قدرها 460 ألف إسترليني.

ويملك النادي الإنجليزي 90 يومًا للاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي لن يتمكن البلوز من قيد لاعبين جدد حتى يناير 2020.

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