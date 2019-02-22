شكرا لقرائتكم رسميا.. تركى آل الشيخ ينقل ملكية بيراميدز لمستثمر إماراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر نادى بيراميدز المصرى، بياناً يعلن فيه نقل ملكية النادى بالكامل للمستثمر الإماراتى سالم الشامسى، عبر الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. وجاء نص البيان: "يعلن نادى بيراميدز عن نقل ملكية النادى بالكامل للمستثمر الإماراتى سعادة الأستاذ سالم سعيد الشامسى.. وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق معالى المستشار تركى آل الشيخ فى مصر وأضاف البيان: "وأعرب المالك السابق عن تمنياته بالتوفيق لسعادة الأستاذ سالم الشامسى مع خالص شكره وتقديره لكل من عمل معه فى المرحلة الماضية فى النادى".

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تركى آل الشيخ ينقل ملكية بيراميدز لمستثمر إماراتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.