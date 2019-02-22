شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للتايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للتايكوندو، والتى تستضيفها مدينه الغردقة فى الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجارى.
وتستأنف اليوم منافسات الكاديت والتى بدأت أمس، وحصلت مصر على 32 ميدالية متنوعة بعد فوز لاعبى مصر بـ8 ميداليات ذهبية ومثلهم فضية و16 برونزية.
وأشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو بأداء لاعبى مصر فى اليوم الأول للبطولة، مؤكدا أن مصر الدولية احتكاك قوى لجميع اللاعبين، خاصة أن يشارك بالبطولة 743 فردا ما بين لاعبين وجهاز فنى وإدارى يمثلون 47 دولة من جميع أنحاء العالم.
وكانت بطولة مصر الدولية قد انطلقت صباح أمس بصالة المركز الدولى للتنمية الرياضية، وشهدت حضورا مكثفا من قبل الجماهير.
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