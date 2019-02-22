شكرا لقرائتكم كلوب يشيد بكفاءة سولشاير قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مدح مدرب ليفربول يورجن كلوب، إمكانات نظيره أولى جونار سولشاير على منح لاعبيه فرصة إظهار كل ما لديهم، ويؤمن أن مدرب مانشستر يونايتد المؤقت يملك الكفاءة لتدريب أكبر الأندية بعد ظهور تأثيره باستاد "أولد ترافورد".

وقبل مواجهتهما فى الدورى الأحد المقبل، أبدى كلوب إعجابه بمستوى مانشستر يونايتد منذ انتصر عليه ليفربول (3-1)، فى مباراة أدت إلى رحيل البرتغالى مورينيو.

وأبلغ كلوب شبكة "سكاى سبورتس" التليفزيونية: "الأمر يتعلق باستخراج إمكانات الفريق وتحسين الكفاءة وهذا ما فعله سولشاير بوضوح، ويجعله مدرباً لفريق كبير، أنا مدرب وأعلم أننا لسنا سحرة، الأمر ليس أننا نأتى ونقول أنت لست جيداً لكنى سأجعلك جيداً"، مضيفاً، "لكننا محظوظون بامتلاك لاعبين جيدين، وسولشاير يقوم بعمل مذهل".

واعتمد مانشستر يونايتد الذى يملك 51 نقطة من 26 مباراة، نهجاً هجومياً تحت قيادة سولشاير، لكن كلوب أشار إلى أنه ربما سيغير أسلوبه.

واختتم المدرب الألمانى: "سنرى كيف سيلعب مانشستر يونايتد ضدنا، أعتقد أنه قادر على اللعب بأساليب مختلفة، يونايتد يهاجم بشكل أكبر الآن بالتأكيد وهذا واضح، لكن هجماته المرتدة تشكل خطورة هائلة خاصة عند استعادة أنطونى مارسيال، وجيسى لينجارد".