شكرا لقرائتكم فيفا يمنع تشيلسى من إبرام صفقات لفترتى قيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، منع نادى تشيلسى الإنجليزى من إبرام وعقد أى صفقات خلال فترتين مقبلتين لحساب سوق الانتقالات، بسبب مخالفات تتعلق بالنقل الدولى وتسجيل اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

وصعد تشيلسى إلى دور 16 فى الدورى الأوروبى، بعد انتصاره 3-0 على ضيفه مالمو باستاد "ستامفورد بريدج"، ليتفوق 5-1 فى النتيجة الإجمالية .