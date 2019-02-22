شكرا لقرائتكم فقرة «مان تو مان».. وحدة تدريبية إضافية لرمضان صبحى فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، جلسة خاصة مع رمضان صبحى لاعب الفريق من أجل منحه عدة نصائح فنية له على هامش مران اليوم.

وبدأ الأهلى اليوم الجمعة، الاستعداد لمواجهة الجونة بعد غد الأحد، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب انتهاء الراحة، التى حصل عليها اللاعبون أمس بعد الفوز على الداخلية أمس الأول بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة، التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز.

وتحدث لاسارتى مع رمضان صبحى بشأن عدة أمور فنية وجمل عليه تنفيذها فى المباراة وفى نهاية المران خصص لاسارتى فقرة تدريب إضافية لرمضان صبحى، حيث قام اللاعب بالتسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.