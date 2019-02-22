شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مرشحين لخلافة أحمد العجوز فى بلدية المحلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مجلس إدارة نادى بلدية المحلة فى مفاوضات مكثفة مع الرباعى رضا عبد العال المدير الفنى السابق لطنطا وميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق للنادى المصرى، والدكتور أحمد عاشور المدير الفنى السابق للرجاء، ونبيل محمود المدير الفنى السابق لكفر الشيخ لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لأحمد العجوز الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق عقب التعادل السلبى مع الجزيرة المطروحى فى المباراة التى أقيمت عصر الأمس باستاد بلدية المحلة.



كما دخل مجلس إدارة بلدية المحلة فى مفاوضات مع الثنائى مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لبتروجت وخالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك لمعرفة شوطهما المالية من أجل تولى تدريب الفريق الذى يحتل المركز الخامس بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.



ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة نادى بلدية المحلة الاسم الجديد للمدير الفنى عقب الاجتماع الطارئ الذى سيعقده مجلس الإدارة مساء اليوم، فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر داخل نادى البلدية أن المدرسة الزملكاوية هى الأقرب لقيادة الفريق فى المباريات المتبقية من دورى القسم الثانى.