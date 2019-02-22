قبل مواجهة بطل الجزائر.. ماذا يفعل الإسماعيلى "الأفريقى" على برج العرب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الإسماعيلى اختباراً صعباً مع دقات السادسة مساء السبت، حينما يستضيف شباب قسنطينة الجزائرى فى ثالث جولات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية. مواجهة وحيدة خاضها الإسماعيلى ببطولات أفريقيا باستاد برج العرب، وكانت منذ 6 سنوات أمام فريق تيريبل بطل مدغشقر، ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس الكونفدرالية نسخة 2013. الدراويش فاز على الفريق المدغشقرى بنتيجة هدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية بتوقيع أحمد خيرى فى الدقيقة 77، والغانى جون أنطوى فى الدقيقة 80. الإسماعيلى خاض بعدها مباراة الإياب بمدغشقر وتعادل بهدفين لكل فريق وتأهل بعدها لدور الــ16 وفاز على أهلى شندى بركلات الترجيح قبل أن يودع البطولة على يد البنزرتى فى دور الــ16 مكرر.

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