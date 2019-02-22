شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد على يفوز على التشيك ببطولة جراند سلام الجودو بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز أحمد على، لاعب منتخب الجودو، على نظيره التشيكى فى ثانى مبارياته ببطولة جراند سلام التى تقام بألمانيا وتستمر حتى 28 فبراير الجارى.

وكان على قد تغلب على لاعب الأرجنتين فى المباراة الأولى، ومن المقرر أن يلتقى مع لاعب كازاخستان فى المباراة المقبلة.

وفيما يخص محمد عبد الموجود لاعب المنتخب أيضا فقد خسر من لاعب بيرو.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أحمد على، ومحمد عبد الموجود، وعلى عيد، ومحمد عبد العال، وعبد الرحمن محمد، وعلى حازم، وحاتم عبد الاخر، وأحمد وحيد ويرأس البعثة مرزوق محمد نائب رئيس الاتحاد.ومعهم سيد أبو ميدان مديرا فنيا.

وكان اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين قد طلب تنظيم واستضافة البطولة العربية والتى تقام نهاية العام الجارى.