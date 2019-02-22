الداخلية ينسى أحزان الأهلي ويستأنف تدريباته استعداداً لبتروجت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الداخلية تدريباته استعداداً لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ويستضيفها استاد كلية الشرطة.
وكان لاعبو الداخلية قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الخسارة من الأهلي فى المباراة التى أقيمت الأربعاء الماضى، ضمن منافسات الجولة 23 وخسرها الداخلية بثلاثية مقابل هدف.
ويحتل الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 22 نقطة، وفاز فى 4 مباريات وتعادل فى 10 أخرى، بينما تلقى الفريق الهزيمة فى 9 مباريات.
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