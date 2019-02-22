ماذا قدم لافانى مع الأندية المصرية قبل مواجهة الإسماعيلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى، مساء غد السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ويقود شباب قسنطينة الجزائرى الفرنسى دينس لافانى والذى سبق له التدريب فريقى الاتحاد السكندرى وسموحة. ويحمل المدرب الفرنسى أرقاما مميزة مع الفريقين بالدورى المصرى، وقاد لافانى الاتحاد فى 19 مباراة وحقق خلالها الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 8 لقاءات وخسارة 3 مواجهات بجانب توديع كأس مصر على يد إنبى. وقاد لافانى فريق سموحة فى 13 لقاء حقق خلالها الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة وخسارة 9 مواجهات. ورغم كل المباريات التى قادها لافانى بالدورى المصرى إلا أنه لم يسبق له مواجهة الدراويش من قبل سواء مع سموحة أو الاتحاد السكندرى.

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