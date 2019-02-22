رياضة | ساري يكشف حقيقة عودته للدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف حقيقة عودته للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإيطالي ساري المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، حقيقة أنباء رحيله عن الفريق بعد النتائج المخيبة التي يقدمها مع الفريق بالدوري الإنجليزي، وهو ما جعل علاقته متوترة بإدارة النادي.

ونفى ساري ما تردد حول توصله لاتفاق مع إدارة نادي روما حول الانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، بعد أن ترددت أنباء حول عقده جلسة معهم في لندن، مؤكداً على عدم تواجدهم في لندن بالوقت الحالي.

وكانت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، ذكرت أن مستشار النادي بالإضافة إلى «جيمس بالوتا» رئيس روما، تقابلا مع «ساري» في لندن، واقترحا عليه تولي المهام الفنية للفريق خلفًا لـ«دي فرانشيسكو» المدير الفني الحالي للذئاب.