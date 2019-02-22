رياضة | تعرف على تردد قناة سوريا الرياضية syria sports

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تردد قناة سوريا الرياضية syria sports والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقوم قناة سوريا الرياضية syria sports بنقل بطولة الدوري السوري لكرة القدم .

وتبث على القمر الصناعي الروسي إكسبرس 44 AM، تعتبر من أحدث القنوات الرياضية التى انطلقت مؤخرا لتكون قناة رياضية متخصصة في نقل جميع الأحداث والنشرات الرياضية، فهي دائمًا داعمة لمباريات الدوري السوري بالاضافة الى مباريات كرة القدم الأوروبية وكأس الأمم الأسيوية والبطولات العربية الأخري.

ويمكن استقبال قناة سوريا الرياضية لجميع المشاهدين على النايل سات، تردد سوريا الرياضية على النايل سات حتى يستطيع جميع مشجعى البطولات العربية متابعة المباريات التى يشترك بها عدد كبير من المنتخبات التي سوف تقوم بالمشاركة في هذه البطولة.

التردد : 10986.

الترميز : 12111.

الاستقطاب : عمودي.