رياضة | انطلاق منافسات اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق منافسات اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الثانى لبطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى تستضيفها مدينه الغردقة في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجارى

وتستأنف اليوم منافسات الكاديت والتى بدات امس وحصلت مصر على 32 ميدالية متنوعة بعد فوز لاعبو مصر على 8 ميداليات ذهبية ومثلهم فضية و16 برونزية



واشاد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو باداء لاعبى مصر في اليوم الاول للبطولة مؤكدا ان مصر الدولية احتكاك قوى لجميع اللاعبين خاصة وان يشارك بالبطولة 743 فرد مابين لاعبين وجهاز فنى وادارى يمثلون 47 دولة من جميع انحاء العالم .



وكانت بطولة مصر الدولية قد انطلقت صباح امس بصالة المركز الدولى للتنمية الرياضية وشهدت حضور مكثف من قبل الجماهير.