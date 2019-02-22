رياضة | أسبوع المهاجرين المصريين .. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد وصدام ناري بين جمعة وعواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع المهاجرين المصريين .. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد وصدام ناري بين جمعة وعواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المحترفون المصريون الذين يلبعوا في الدوريات الأجنبية والدوريات العربية بعض المباريات الهامة هذا الأسبوع والذي ينطلق اليوم الجمعة وفي التقرير التالي يسلط معكم السعودية نيوز 365 - الضوء على أبرز المباريات التي تنتظر مهاجري الفراعنة.

محمد صلاح

وكما جرت العادة البداية دائماً ما تكون بالدولي المصري محمد صلاح الذي يخوض مع فريقه ليفربول تحدي ناري حينما يرحل لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد يوم الأحد لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين من البريميرليج.

ويوم الأربعاء يخوض صلاح إختبار آخر صعب أمام فريق نادي واتفورد على ملعبه أنفيلد ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين في طريق تتويج الريدز بلقب الدوري الغائب عن خزائنهم منذ أكثر من ربع قرن.