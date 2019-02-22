رياضة | غدا.. الأهلي في مهمة صعبة أمام الداخلية في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الأهلي في مهمة صعبة أمام الداخلية في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ غداً السبت مع ضيفه الداخلية، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الـ٢٣ من دوري الجمهورية للشباب.

الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى لتكرار الفوز على الداخلية، بعدما فاز عليه في الدور الأول بثلاثية نظيفة، وكذلك لمواصلة تحقيق سلسلة انتصاراته المتتالية، والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد ٥٤ نقطة، بفارق ١٠ نقاط عن مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني، حيث فاز شباب الأهلي هذا الموسم في ١٧ مباراة، مقابل التعادل في ٣ مباريات، بدون أي هزيمة، مسجلاً ٤٨ هدفاً فيما تلقت شباكه ١٢ هدفاً.

وتتبقى للأهلي مباراتان مؤجلتان الأولى أمام الزمالك من الجولة السابعة عشرة، والثانية أمام المصري من الجولة التاسعة عشرة، وهي الجولة التي تأجلت مبارياتها بالكامل.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.