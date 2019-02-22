شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة بترو أتليتكو.. الزمالك يعاقب لاعبيه باللائحة والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة المستشار مرتضى منصور، معاقبة اللاعبين بلائحة الفريق بعد فقدان نقطتين في أمام طلائع الجيش، في الجولة الماضية بمسابقة الدوري المتتاز، في المباراة التي اغنه بالعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويتصدر النادي الأبيض جدول ترتيب المسابقة، برصيد52 نقطة، ويليه بيراميدز برصيد 45 نقطة، بينما يقبع الأهلي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

وكشف مصدر مقرب للجهاز الفني بنادي الزمالك إن إدارة النادي الأبيض صرفت الراتب الشهري للاعبين بعد الفوز على إنبي في الدوري لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات عقب رفع قرار إيقاف المستحقات الذي طبقته الإدارة البيضاء عقب التعادل مع نصر حسين داي الجزائري بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية.

وقال المصدر: إنه سيتم تطبيق اللائحة حول التعادل مع طلائع الجيش وغلق صفحة الدوري وتصحيح الأخطاء التي حدثت خاصة إن الفريق مقبل علي مواجهة هامة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويسعد الزمالك لمواجهة فريق بترو أتلتيكو الانجولي، في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويقبع الفريق الأبيض في مؤخرة مجموعته بنقطة وحيدة التي يتصدرها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي ولكل منهما ثلاثة نقاط.