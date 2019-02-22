شكرا لقرائتكم سارى: لم أتلق عرضًا لتدريب روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى المدرب ماوريتسيو سارى الواقع تحت ضغط التقارير الصحافية، برحيله عن تشيلسى، وتولى المسؤولية فى روما الإيطالى بدلاً من أوسيبيو دى فرانشيسكو.

زادت التكهنات بشأن مستقبل سارى بعد تراجع تشيلسى إلى المركز 6 فى الدورى، وغضب الجماهير من المدرب الإيطالى بعد الهزيمتين المخجلتين أمام مانشستر سيتى ويونايتد مؤخراً.

وصعد تشيلسى إلى دور 16 فى الدورى الأوروبى، بعد انتصاره 3-0 على ضيفه مالمو باستاد "ستامفورد بريدج"، ليتفوق 5-1 فى النتيجة الإجمالية وهو ما خفف بعض الضغط على سارى، لكنه اضطر للإجابة عن أسئلة بشأن تدريب روما.

وأبلغ شبكة بي.تى سبورت التلفزيونية: "عقدى مع تشيلسى يمتد لموسمين مقبلين لذا من المستحيل الحصول على عقد آخر، قرأت فى صحيفة إيطالية ما يتعلق باجتماعى مع مستشار روما فرانكو بالدينى، لكن أعتقد أن فرانكو فى جنوب أفريقيا فى الوقت الحالى لذا فهذا صعب جداً".

ويقع سارى فى تشيلسى تحت الضغط، إذ تعرض لاعب الوسط جورجينيو لصيحات استهجان من الجماهير بعد مشاركته بدلاً من روس باركلى فى الشوط الثانى.

وانبرى سارى للدفاع عن لاعب منتخب إيطاليا، وأبلغ سارى الصحفيين: "أعتقد أن فى أول 30 دقيقة فهمنا مدى أهمية جورجينيو لفريقنا، واجهنا العديد من المشاكل فى نقل الكرة إلى نصف ملعب المنافس بسبب الضفط الذى تعرضنا له، فى وجود جورجينيو تصبح الأمور أسهل، أتمنى أن تتفهم الجماهير مدى أهمية اللاعب".