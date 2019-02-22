شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. هشام يشارك فى المران الجماعى.. تدريب بدنى لـ سليمان وجمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الأهلى صباح اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة الجونة، المقرر لها الرابعة من عصر بعد غد الأحد، باستاد الجونة فى الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

ونتناول أهم أخبار الأهلى من مران اليوم بعد استئناف تدريباته لمواجهة الجونة.

هشام يشارك فى المران

شارك هشام محمد لاعب الأهلى فى مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش بعدما تماثل للشفاء من الإصابة، التى لحقت به فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى.

وانتظم هشام محمد فى مران اليوم، بعدما غادر مباراة الداخلة الأخيرة بالدورى التى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، حيث اشتكى اللاعب من آلام فى العضلة الأمامية.

تأهيل وليد وعمرو

خاض ثنائى الأهلى وليد سليمان وعمرو جمال تدريبات بدنية، حيث يعانى وليد سليمان من الإصابة فى ركبته، فيما يعانى عمرو جمال من الإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

وأدى الثنائى تدريبات بدنية قوية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، وحسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

مران استشفائى للمشاركين فى مباراة الداخلية

خضع لاعبو الأهلى الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول الأربعاء، لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وصلاح محسن وعلى لطفى يكتفيان بالمران فى «الجيم»

اكتفى صلاح محسن وعلى لطفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم، حيث غاب الحارس عن تدريبات حراس المرمى التى قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى، والتى ضمت شريف إكرامى ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان.

وقام على لطفى بأداء تدريبات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق برفقة محمد نجيب الذى يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى.

يذكر أن محمد الشناوى حارس مرمى الفريق خاض تدريبات استشفائية برفقة مجموعة اللاعبين، الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول والتى حسمها الأهلى بثلاثية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى الجولة 23 من منافسات الدورى الممتاز.