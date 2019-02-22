شكرا لقرائتكم برنامج تأهيلى لـ باهر المحمدى قبل مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجا تأهيليا لباهر المحمدى مدافع الدراويش، من أجل تجهيزه لمباراة طلائع الجيش بالدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة والعشرين للدورى.

ويغيب باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى الدولى، عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى المقرر غداً السبت، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بدعوى الإيقاف.

وحصل المحمدى على إنذار الثانى فى لقاء الإفريقى التونسى ومن قبله أمام مازيمبى الكونغولى، ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة "كاف".

وأصر سيدومير على اصطحاب اللاعب لمعسكر الإسكندرية لتجهيزه للمواجهة المحلية فى ظل غيابه عن اللقاء الأفريقى، بسبب الإيقاف.