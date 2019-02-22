شكرا لقرائتكم رودريجيز يقترب بشدة من العودة لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب الكولومبى خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسبانى والمعار إلى بايرن ميونيخ الألمانى، من العودة إلى قلعة البرنابيو فى الصيف المقبل.

كشف موقع "DefensaCentral" الإسبانى، أن ريال مدريد وخاميس رودريجيز قد يتحدان مجددًا، حيث إن النادى يمدح اللاعب بشده واللاعب حريص على العودة، المفاوضات لا تزال فى يد الكولومبى نفسه، عودته أقرب من المُتخيل.

تابع الموقع أن خاميس أكد أنه سيعود لريال مدريد فى يوم من الأيام وبعد التصفيق الحار، الذى تلقاه فى آخر مباراة له فى ريال مدريد ضد إشبيلية من لاعبى الفريق قبل الاعارة تجعلك تعتقد أنها لن تكون آخر مباراة له بقميص ريال مدريد.

أوضح التقرير، بعد أن لعب رودريجيز فى دورى الأبطال بعيدًا عن البرنابيو شعر بالبرودة التى يشعر بها اللاعبون بعد أن يخرجوا من البرنابيو، منذ ذلك الحين وهو لا يفكر فى شىء آخر، حيث أن اللاعب الكولمبى أعلنها مره أخرى بعد مباراة بايرن وليفربول فهو يريد العودة إلى ريال مدريد لكنه يريد العوده فقط بشرط أن يحتفظوا به ويعتمدوا عليه، عقده مع بايرن ميونيخ ينتهى فى الصيف وفى ميونيخ يجب أن يتخذوا القرار ما إذا كانوا سيفعلوا خيار الشراء أم لا.

أضاف، الكلمه الأخيرة ستكون دائمًا للاعب وكلمته الأخيرة على الأرجح، فى جميع الحالات ستكون " هلا مدريد ! "، خاميس مدريديستا للغاية ويريد تحقيق حلمه باللعب فى ريال مدريد، كما أنهم فى البرنابيو لا يعجبهم خيار شراء البايرن للكولمبى وفى الحقيقة كان من الجيد جدًا لهم أن خاميس أعلن رغبته فى العوده لناديه السابق، ريال مدريد يعتقد أنه لديه فراغ فى الفريق وخيار الشراء لا يناسبهم، عودة خاميس قد تكون أقرب مما يبدو.