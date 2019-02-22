فيديو.. مدافع الإسماعيلى يستعيد ذكريات ركلة جزاء اتحاد العاصمة قبل صدام برج العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإسماعيلى منافسه شباب قسنطينة الجزائرى غدا، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا. ويحمل محمود متولى قائد الإسماعيلى مشاركة أمام فريق جزائرى من قبل والتى كانت ضد اتحاد العاصمة فى إياب نصف نهائى ببطولة دورى أبطال العرب عام 2013. وسجل متولى خلال تلك المباراة ركلة جزاء ناجحة من أربع ركلات تم تسديدها إلا أن الدراويش ودع البطولة بركلات الحظ بنتيجة (4-3) إثر انتهاء مباراتى الذهاب والإياب بالتعادل السلبى. أحرز للإسماعيلى (عمر السولية – جون أنطوى – محمود متولى) وأهدر كل من أحمد خيرى وأيمن المحمدى، فى المقابل سجل لاتحاد العاصمة كل من (سعيد تيدجار – بوشامة – مفتاح – بن موسى) وأهدر دهام.

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