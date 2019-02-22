شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى للمحمدى فى الإسماعيلى استعداداً للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، برنامجاً تأهيلياً لباهر المحمدى مدافع الدراويش لتجهيزه لمباراة طلائع الجيش بالدورى، والمقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة والعشرين للدورى.

ويغيب باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى الدولى، عن مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى المقرر غداً، السبت، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا للإيقاف.

وحصل المحمدى على إنذار الثانى فى لقاء الإفريقى التونسى ومن قبله أمام مازيمبى الكونغولى ليغيب عن المباراة المقبلة حسب لائحة "كاف".

وأصر سيدومير على اصطحاب اللاعب لمعسكر الإسكندرية لتجهيزه للمواجهة المحلية فى ظل غيابه عن اللقاء الأفريقى بسبب الإيقاف.