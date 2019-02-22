شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد ينتظم فى مران الأهلي.. وتأهيل نجيب وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هشام محمد، لاعب الأهلى، فى مران الفريق المُقام حالياً على ملعب التتش بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى مباراة الداخلية الأخيرة بالدورى.

وبدأ الأهلي صباح اليوم، الجمعة، الاستعداد لمباراة الجونة المقرر لها الرابعة عصر بعد غد، الأحد، باستاد الجونة فى الجولة الـ24 للدورى الممتاز.

وانتظم هشام محمد فى مران اليوم بعدما غادر مباراة الداخلة الأخيرة بالدورى التى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، حيث اشتكى اللاعب من آلام فى العضلة الأمامية.

فيما خاض لاعبو الأهلي الأساسيون الذين شاركوا فى لقاء الداخلية مراناً استشفائياً، وأدى الثنائى محمد نجيب وحسام عاشور تدريبات تأهيلية، ويتلقى الأول علاجاً من آثار الإصابة التى أجرى على إثرها جراحة فى الرباط الداخلى للركبة، فيما اشتكى الأخير من إصابة فى منشأ العضلة الأمامية.