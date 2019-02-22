وزير الرياضة: ندعم مشروع الموهوبين والبطل الأوليمبي

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دعم كل المشروعات التي تهدف لاكتشاف الموهوبين رياضيا في مختلف الالعاب الفردية والجماعية، مشيرا الي أن مشروع الموهوبين والبطل الأوليمبي سيكون له دعم خاص، حيث يشمل هذا المشروع ١٠ ألعاب رياضية، ويهدف إلي توسيع قاعدة الممارسة والمنافسةالرياضية في تلك الألعاب.
ووجه وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بالألعاب الفردية، والتي سيكون لها عظيم الأثر في حصد كثير من البطولات التي تضاف لسجل الرياضة المصرية، مشيدا بما حققته مصر بالتتويج بالبطولة الإفريقية لسلاح الـ«ناشئين» والتي
وأكد صبحي ضم لعبة الاسكواش، والسلاح، حيث يعتبران أحدث الألعاب التي انضمت حديثا ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، مضيفا أن هناك عددا من الالعاب الفردية الأخرى سوف يتم ضمها ضمن هذا المشروع القومي، الذي يهدف الي توسيع قاعدة المنافسة الرياضية.
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