رياضة | "لاسارتي" يطمئن على بدلاء الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لاسارتي" يطمئن على بدلاء الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة للاعبي الفريق الأحمر، على هامش المران اليوم الجمعة، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشارك في هذه التقسيمة لاعبو الأهلي الغير مشاركين في مباراة الداخلية السابقة، حيث اتسمت بالقوة والندية، في محاولة كل لاعب لإثبات قدراته وكسب ثقة المدير الفني والتواجد في تشكيل الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الداخلية أول أمس الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب مباراة الداخلية لمدة ٢٤ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة بعد غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.