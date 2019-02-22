رياضة | هشام محمد يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام محمد يشارك في تدريبات الأهلي استعدادا للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد غادر مباراة الداخلية أمس الأول؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية حيث فضل الجهاز الفني منحه الراحة اللازمة؛ لتجنب تعرضه لمزيد من الإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

صلاح محسن يؤدي تدريبات بدنية في الأهلي

اكتفى صلاح محسن لاعب الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد فاز على الداخلية أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الممتاز.

علي لطفي يخوض تدريبات بدنية على هامش مران الأهلي

اكتفي علي لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم علي هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب اللاعب عن تدريبات حراس المرمى التي قادها طارق سليمان مدرب حراس المرمى والتي ضمت شريف إكرامي ومصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان، حيث اكتفى علي لطفي بأداء تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق برفقة محمد نجيب الذي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

يذكر أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق خاض تدريبات استشفائية برفقة مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الداخلية أمس الأول والتي حسمها الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز.