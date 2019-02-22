رياضة | كل ماتريد معرفته عن الرخصة الإفريقية للأندية المصرية للمشاركة في البطولات القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ماتريد معرفته عن الرخصة الإفريقية للأندية المصرية للمشاركة في البطولات القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر اتحاد الكرة المصري مفاجأة من العيار الثقيل بالأمس، بشأن ضرورة حصول الأندية على الرخصة الأفريقية، من أجل المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

ويتسائل جمهور الكرة المصرية عن الرخصة الإفريقية، خاصة بعد التصاعد في أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز، وإمكانية سحب أو تعليق الرخصة الأفريقية للنادي الأهلي في حال انسحابه من بطولة كأس مصر، حيث أكدت عدة مصادر قريبة من الاتحاد أن المشاركة في الدوري الممتاز وكأس مصر شرط من شروط منح الرخصة الأفريقية وعدم المشاركة في أي من البطولات المحلية يترتب عليه تعليق تلك الرخصة.

وهنا نقدم لك عزيزي المتابع كل ماتريد معرفته عن الرخصة الأفريقية للأندية المصرية:

يقام كل اتحاد محلي لكرة القدم في كل دولة أفريقية بتفويض لجنة رسمية لمنح التراخيص الأفريقية للأندية، وتعمل لجنة التراخيص بصورة مستقلة عن الاتحاد المحلي، وتتواصل لجنة التراخيص في كل دولة مع الاتحاد الأفريقي عبر نظام الكتروني يتم من خلالة تقديم الأواق الرسمية والتي يتقدم بها كل نادي يرغب في الحصول على تلك الرخصة، مدة الرخصة الأفريقية تكون لعام واحد، حيث يتم تجديدها سنويا.

شروط ومعايير الحصول على الرخصة الأفريقية للأندية تعتمد على عدة معايير، منها معايير مالية، ومعايير تخص البنية التحتية للنادي، ومعايير إدارية وقانونية ورياضية،المعايير المالية أهم شروط منح الرخصة الأفريقية حيث يتوجب أن يكون هناك شفافية مالية لكل نادي بنشر القوائم المالية بصفة دورية، وعدم وجوم أي شكاوي مالية ضد النادي أو مستحقات لأندية أخرى أو لاعبين، معايير البنية التحتية وهو أن يتوفر للنادي ملعب تنطبق عليه الشروط العالمية وأن يكون له مدرجات مغطاة وملاعب تدريب ملحق وغرف لخلع الملابس وكل المرافق والبنية التحتية الهامة الأخرى، وبالطبع الشروط القانونية والإدارية وهي هيكل مجالس الإدارات وغيرها من الأمور الرسمية، ومن ضمن الشروط المشاركة في البطولات المحلية.