رياضة | الأهلي ينتفض ويقترب من بيراميدز والزمالك.. تعرف على موعد المباراة القادمة للمارد الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتفض ويقترب من بيراميدز والزمالك.. تعرف على موعد المباراة القادمة للمارد الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لخوض مباراة تعد اختبار صعب له أمام فريق الجونة يوم الأحد، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتُلعب مباراة الأهلي ضد الجونة على استاد "الجونة" وذلك يوم الأحد، والموافق 24 فبراير 2019 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مواجهة الأهلي أمام الجونة في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

ويسير الأهلي بخطى جيدة في الدوري المصري، في الفترة الأخيرة، ونجح في تحقيق 7 انتصارات على التوالي، واقترب من القمة مستفيدا من سقوط ، بيراميدز والزمالك ، حيث سقط في فخ الهزيمة بهدفين لهدف ضد الجونة ، بينما في السويس اكتف الزمالك ولا بنقطة ثمينة عندما تعطل مع مضيفه فريق طلائع الجيش بهدفين لكل فريق.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثالث وفي رصيده 45 نقطة، في المقابل يقع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويمكنكم متابعة البث المباشر والحي لمباراة الجونة أمام الأهلي في الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري وذلك عبر موقع الخليج 365 الرياضي.