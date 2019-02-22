رياضة | تركي آل الشيخ يشاهد مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي (صورة)

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لوس أنجليس ليكرز و ضيفه هيوستون روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. تواجد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، في مباراة ونشر آل الشيخ صورة له من ملعب المباراة وعلق عليها قائلا:" لايف من ملعب المباراة". وفاز لوس أنجليس ليكرز 111-106 على ضيفه هيوستون روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

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