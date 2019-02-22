رياضة | أخر تطورات أزمة الأهلي واتحاد الكرة ومصير مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات أزمة الأهلي واتحاد الكرة ومصير مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرسل مسئولو النادي الأهلي، اليوم الجمعة، الموقف النهائي بشأن مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

وأصر الأهلي في اجتماعه أمس الخميس، على رفضه استبدال مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة الدوري بمواجهة الفريقين في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وسيرسل الأهلي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، غدًا، بشأن موقفه الرسمي والنهائي برفض استبدال مباراة بيراميدز في الدوري بلقاء الفريقين في كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري، وهو نفس الموعد السابق لمواجهة الفريقين في الدوري قبل تأجيلها إلى 18 إبريل المقبل.

الأهلي يفكر في رفض مواجهة الزمالك بالقمة بسبب الإسماعيلي

يدرس نادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري يوم 30 مارس المقبل.

ويفكر الأهلي في مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي المؤجلة من الدور الأول إلى يوم 18 أبريل قبل مباراة القمة وذلك مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص وترتيب مباريات الدوري المصري.

ويتسلح الأهلي بفكرة أن مباراة الزمالك والإسماعيلي مؤجلة من الجولة العاشرة ولا يجوز إقامته بعد مباراة القمة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة للدوري المصري.