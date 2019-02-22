انت الان تتابع تفاصيل خبر أرسنال وتشيلسي يتأهلان إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 22 فبراير 2019 11:22 صباحاً - وضع أرسنال وتشيلسي نتائجهما المحلية المتواضعة خلف ظهرهما وتأهلا إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم، الخميس، وانضم إليهما ثنائي إيطاليا.

وفاز أرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة على باتي بوريسوف البيلاروسي، ليعوض هزيمته بهدف وحيد ذهاباً أمام بطل روسيا البيضاء.

كما خفف تشيلسي الإنجليزي الضغط على مدربه ماوريتسيو ساري بتغلبه بثلاثية نظيفة أيضاً على ضيفه مالمو السويدي بواقع خمسة أهداف مقابل هدف في النتيجة الإجمالية.

وسحق أينتراخت فرانكفورت الألماني ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بستة أهداف مقابل ثلاثة في النتيجة الإجمالية، فيما لم يجد نابولي الإيطالي، الفائز بلقب كأس الاتحاد في 1989، أي صعوبة ضد زوريخ السويسري وفاز عليه بهدفين نظيفين، وصعد بتفوقه بخمسة أهداف في النتيجة الإجمالية.

وتغلب إنتر ميلان الإيطالي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في كل من كأس أوروبا وكأس الاتحاد، بأربعة أهداف نظيفة، على ضيفه رابيد فيينا النمساوي، ليكمل انتصاره بخماسية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كما حقق سالزبورغ النمساوي فوزاً كبيراً على أرضه بأربعة أهداف نظيفة، على كلوب بروج البلجيكي، ليتفوق الفريق النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في النتيجة الإجمالية.

وسجل المهاجم الإيراني سردار آزمون هدفين، ليقود زينيت سان بطرسبورغ الروسي إلى الفوز بصعوبة بثلاثة أهداف لهدفين في النتيجة الإجمالية على فناربهشه التركي.