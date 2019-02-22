شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يحدد 3 مارس للإعلان عن قائمة مصر لمباراتي أمم إفريقيا والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الميكسيكي خافيير أجيري، موعد إعلان أسماء اللاعبين المحترفين الذي سيخوض بهم مباراتي النيجر ونيجيريا، وذلك في 3 مارس المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة يوم 18 من نفس الشهر ببرج العرب بالإسكندرية ثم السفر للنيجر يوم 20 أو 21 مارس استعداداً لمواجهة النيجر أحد أيام 22 أو 23 مارس ثم التوجه لنيجيريا لمواجهتها يوم 26 من نفس الشهر على متن طائرة خاصة.

واستقر أجيرى على إراحة بعض المحترفين فى المعسكر المقبل وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى.