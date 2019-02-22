شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر مناقشة تعديل عقود 5 لاعبين والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مناقشة تعديل عقود خمسة من لاعبيه، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الرواتب في الفترة الأخيرة.

وطالب اللاعبين الخمسة تعديل عقودهم خاصة وأن قيمها السنوية فى الوقت الحالي لا تتخطي حاجز الـ٣ مليون جنيه، رغم وجود لاعبين يشاركون بشكل اساسي منهم، فى الوقت ان هناك لاعبين جدد لم يشاركوا حتي هذه اللحظة ويحصلون علي قيم مادية تتخطي حاجز الـ٤ ملايين ونصف ومنهم محمود وحيد الذي يحصل علي 4 ملايين و500 ألف جنيه، بخلاف القيمة التي يحصل عليها اللاعبين أمثال رمضان صبحي وحسين الشحات وكذلك اجاي وعلي معلول الذين جددا عقودهما مؤخرا، حيث لا يحصل ايآ منهم علي قيمة أقل من 15 مليون جنيه سنويآ.

ومن المقرر أن يعرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالى مجلس النادي الأحمر، ملف مناقشة تعديل عقود اللاعبين على مجلس أدارة القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة لمناقشته.