شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ سوجه الشكر لهؤلاء المصريين والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365-وجه المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، رسالة شكر لكل من تعامل معهم على أرض مصر، وذلك عقب أزمته مع الإعلامي أسامة كمال.

وكتب آل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة واخص بالذكر ... المستشار مرتضى منصور واحمد وامير ...حسام البدري... احمد حسن... حسام حسن وابراهيم ...هادي خشبه ...محمد العاصي... هاني ابوريدة ... محمد كامل ... مدحت شلبي ... احمد عفيفي... ابراهيم فايق ... رضا عبدالعال ... خالد الغندور ... ميدو ... عمرو اديب... عمرو دياب ... محمد حماقي... محمد هنيدي ... هاني فرحات ... محمد رمضان ... رامي امام ... ايمن بهجت قمر... امير طعيمة ... خالد تاج ... عمرو مصطفى ... هاني فرحات ... طارق مدكور ... خالد عز ... حماده اسماعيل ...جمال ومدحت العدل ... محسن جابر ... هاني شاكر ...عمروالليثي... ايهاب جلال... لاعبي واداري بيراميدز ... مع حفظ الالقاب والمعذرة اذا نسيت حد.

وكان الإعلامي أسامة كمال، تسائل خلال برنامجه "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس الخميس، عن الهدف من استبدال مباراة في الدوري المصري بمباراة في الكأس، قائلا: "ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟".

وأضاف: "اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس"، متابعًا: "هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الاجنبي يحصل على لقب الدوري؟".‬

وشارك تركي آل الشيخ الفيديو عبر صفحته على فيسبوك، وعلق عليه قائلا: "معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد!".

ونقل الإعلامي إبراهيم فايق عن مصادر أن آل الشيخ قرر تجميد نشاط نادي بيراميدز وتصفيته بسبب تصريحات مسيئة.

وكان اتحاد الكرة أجرى عدة تعديلات الفترة الماضية على مباريات الدوري، كان أهمها استبدال مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري لتكون مباراة دور الـ16 بين الفريقين في بطولة كأس مصر يوم الخميس الموافق 28 فبراير المقبل.

ولم يلق استبدال مباراة الدوري بالكأس قبولا لدى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إذ أعلن من خلال بيان رسمي الالتزام بقراره الذي أصدره في اجتماعه الطارئ بتاريخ التاسع من فبراير الجاري، برفض استبدال أية مباراة للأهلي في الدوري بمباراة أخرى في كأس مصراستجابةً لضغوط أي طرف.

ويتمسك الأهلي بإقامة مباراته مع بيراميدز في بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، وفقا للجدول الذي أصدره اتحاد الكرة الشهر الماضي، وذلك قبل أن يستجيب الاتحاد لطلب بيراميدز بعدم خوض المباراة في الدوري، واستبدالها بلقاء الكأس، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، لاسيما وأن الأهلي أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة أرسل خطابا لأندية الدوري المصري الممتاز للتأكيد على الالتزام بالمشاركة في المسابقات المحلية كشرط أساسي للمشاركة في البطولات الإفريقية بدوري الأبطال والكونفدرالية.

يُذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة من 23 مباراة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الأهلي، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد ولكن من 20 لقاء.