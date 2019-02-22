«حدود العشري» يسعى للثأر من المقاصة في المكس

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٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
يحتضن استاد حرس الحدود (المكس) بمدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام نظيره مصر للمقاصة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة على استاد جهاز الرياضة العسكرى، شهد فوز الفريق الفيومي بثلاثية نظيفة، أحرزها باولين فوافي وجون أنطوي وايريك تراورى (الذي انتقل في فترة الانتقالات الماضية لصفوف بيراميدز)، وكان عماد سليمان حينها مدربًا للحرس.
ويحتل نادي حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر في 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 27 هدفًا، بفارق نقطة عن طلائع الجيش والجونة، التاسع والعاشر على الترتيب، وبفارق نقطتين عن الإسماعيلي صاحب
في المقابل يحتل نادي مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني المخضرم طلعت يوسف، المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 34 نقطة، جمعها من 23 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر في 9، وسجل الفريق 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا، بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الرابع، وبفارق 11 نقطة عن بيراميدز والأهلي، الثاني والثالث على الترتيب، وبفارق 18 نقطة عن الزمالك المتصدر.
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