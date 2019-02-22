انت الان تتابع بعد التجميد والتصفية.. تركي آل الشيخ يشكر الجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
وجه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، التحية والشكر لكل من تعامل معهم في مصر، وذلك بعد ساعات من قراره بتجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء، علمًا بأن الإعلامي أسامة كمال، قال: "لما إحنا قبلنا الاستثمار الأجنبي في الكرة هل كان شرط المستثمر إنه لازم ياخد الدوري وإلا مش هيستثمر؟.. وما الهدف من استبدال مباراة لنفس الفريقين من الدوري للكأس، والمثار في الوقت الحالي شيء فج وعيب وكفاية وحرام عليكم مصر والمصريين، كفاية كسرة النفس".
وكتب تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر، المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد حسن، حسام حسن وإبراهيم، هادي خشبة، محمد العاصي، هاني أبو ريدة، محمد كامل، مدحت شلبي، أحمد عفيفي، إبراهيم فايق،
وكتب تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر، المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير، حسام البدري، أحمد حسن، حسام حسن وإبراهيم، هادي خشبة، محمد العاصي، هاني أبو ريدة، محمد كامل، مدحت شلبي، أحمد عفيفي، إبراهيم فايق، رضا عبد العال، خالد الغندور، ميدو"، كما ذكر عددا من النجوم الآخرين خاتمًا: "مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد".
وكان قد كتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مصادر: تركي آل الشيخ يقرر تجميد النشاط في نادي بيراميدز وتصفيته بعد تصريحات إعلامية قيلت في حقه وحق تجربة بيراميدز بشكل مسيء".
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