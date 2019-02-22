انت الان تتابع رئيس الزمالك: الخطيب «كي جي1» إدارة ولازم يتعلم مني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ ص

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تفعيل النادي الأهلي لبند عدم مشاركة لاعبيه المعارين أمامه في مباريات فرقهم، والتي كان بدأها النادي الأبيض في السنوات القليلة الماضية. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور: «التلميذ يتعلم دائمًا من أستاذه، مع إحترامي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي أعتبره لاعب فذ ومن أعظم اللاعبين في تاريخ مصر، لكنه ما زال في مرحلة (كي جي1) بالإدارة.

وتابع: «ليس عيبًا ولازم يتعلم محمود الخطيب مني، فأنا رئيس محكمة سابق وأعمل في الإدارة منذ سنوات طويلة، على عكس رئيس القلعة الحمراء». وأشار، إلى أن ناديه نعى في إحدى الصحف الراحل خالد توحيد، رئيس قناة الأهلي، الذي توفي قبل أيام قليلة، بينما لم يقوم النادي الأهلي نفسه بعمل ذلك. وكان نادر شوقي