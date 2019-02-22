شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء تجميد نشاط بيراميدز.. تركي آل الشيخ يشكر كل من تعامل معهم في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، تدوينة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، وجه خلالها الشكر والتحية لكل من تعامل معهم في مصر.
وكتب «آل الشيخ»: «تحية لي كل من تعاملت معهم في مصر الحبيبة وأخص بالذكر.. المستشار مرتضى منصور وأحمد وأمير.. حسام البدري.. أحمد حسن.. حسام حسن وإبراهيم.. هادي خشبة.. محمد العاصي.. هاني أبوريدة.. محمد كامل.. مدحت شلبي.. أحمد عفيفي.. إبراهيم فايق.. رضا عبدالعال.. خالد الغندور.. ميدو.. عمرو أديب.. عمرو دياب.. محمد حماقي.. محمد هنيدي.. هاني فرحات.. محمد رمضان.. رامي إمام.. أيمن بهجت قمر.. أمير طعيمة.. خالد تاج.. عمرو مصطفى.. هاني فرحات.. طارق مدكور.. خالد عز.. حمادة إسماعيل.. جمال ومدحت العدل.. محسن جابر.. هاني شاكر..عمرو الليثي.. إيهاب جلال.. لاعبي وإداريي بيراميدز، مع حفظ الألقاب والمعذرة إذا نسيت حد».
وكان الإعلامي إبراهيم فايق، مقدم برنامج «نمبر وان» على قناة النهار، قال إن مصادر أكدت اعتزام مسؤولي بيراميدز تجميد نشاط الكرة في النادي.
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