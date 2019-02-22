شكرا لقرائتكم الاتحاد الهولندى يمنح أياكس أسبوع راحة للإطاحة بريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيحصل أياكس على أسبوع راحة للاستعداد لمواجهة ريال مدريد فى إياب دور الستة عشر بدورى أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما وافق الاتحاد الهولندى على تأجيل مباراته ضد جفوله فى الدورى.

وخسر أياكس بطل أوروبا أربع مرات 2-1 فى الذهاب على أرضه الأسبوع الماضى رغم تفوقه على ريال مدريد فى أغلب فترات المباراة، لتصبح آماله ضعيفة فى بلوغ دور الثمانية لأول مرة منذ 2003.

وكان من المقرر أن يلعب أياكس، صاحب المركز الثانى متأخرا بأربع نقاط عن أيندهوفن، ضد جفوله يوم السبت الثانى من مارس قبل ثلاثة أيام من مواجهة حامل اللقب لكن مباراته المحلية ستتأجل حتى الأربعاء 13 مارس، واعتذر النادى لجماهيره لكنه تمنى أن يتفهموا مدى أهمية هذا التأجيل.

وقال أياكس فى بيان: "تقدم أياكس بطلب لتغيير موعد المباراة إلى الاتحاد الهولندى بهدف زيادة التركيز على الاستعداد للمواجهة المهمة والحاسمة ضد ريال مدريد، يتفهم أياكس أن الموعد الجديد فى وسط الأسبوع ليس مثاليا لجميع الجماهير، جميع المواعيد الأخرى بدت مستحيلة لأسباب تنظيمية وليس لأياكس أى تأثير عليها".

وأشار النادى إلى أنه سيقدم تعويضات إلى حاملى التذاكر الموسمية الذين لن يحضروا المباراة فى موعدها الجديد