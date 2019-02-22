شكرا لقرائتكم برناردو سيلفا: لا نتوقع فوزا ساحقا جديدا على تشيلسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتى اليوم الجمعة، إلى نسيان الفوز الكبير 6-0 على تشيلسى فى وقت سابق هذا الشهر وعدم الشعور بالرضا أمام الفريق اللندنى عند مواجهته فى نهائى كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعد غد الأحد.

واستسلم تشيلسى فى ملعب الاتحاد ليتلقى أسوأ خسارة فى تاريخه بالدورى، ويتراجع للمركز السادس فى ترتيب المسابق، ومع ذلك قال سيلفا إن هذه النتيجة لن يكون لها أى تأثير على المباراة المقبلة فى استاد ويمبلى.

وقال سيلفا للصحفيين عقب فوز مانشستر سيتى 3-2 على ملعب شالكه الألمانى فى ذهاب دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضى: "حتى أكون أمينا يجب نسيان هذه المباراة لكنها لن تتكرر مجددا. نحن لا نتوقع تكرار النتيجة ذاتها، نواجه أحد أفضل أندية العالم حتى لو كانت نتائجه مؤخرا ليست على ما يرام، أمام هذه النوعية من اللاعبين لا يمكن التهاون وعندما تمنحهم الوقت للتفكير واللعب سينقضون عليك".

ويحمل مانشستر سيتى لقب البطولة ويقول سيلفا، إنه يجب على فريقه تعلم كيفية الدفاع عن الألقاب، وأضاف "يجب أن نلعب بنفس القوة ومحاولة اقتناص لقب جديد، لم ننجح فى الاحتفاظ بلقب من قبل لذلك سيعنى هذا لنا الكثير. هذا أحد أهدافنا الرئيسى، ليس هدفنا فقط الفوز باللقب مرة واحدة لكن مواصلة الانتصارات، نملك تشكيلة قادرة على تحقيق ذلك".