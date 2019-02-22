شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المصريين المشاركين ببطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غداً السبت منافسات الدور الـ64 من بطولة العالم للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائز البطولة 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشارك فى البطولة 15 لاعباً مصرياً بمنافسات الرجال وهم، محمد الشوربجى، على فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مروان الشوربجى، محمد أبو الغار، فارس الدسوقى، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، مازن هشام، زاهد سالم، كريم على فتحى، يوسف سليمان، كريم الحمامى، وعمر مسعد.

بينما فى منافسات السيدات تشارك 16 لاعبة، وهن:

رنيم الوليلى، نور الشربينى، نور الطيب، نوران جوهر، هانيا الحمامى، منة حامد، نادين شاهين، روان العربى، سلمى هانى، زينة مكاوى، هبه التركى، ميار هانى، منه ناصر، يثرب عادل، ندى عباس، ومريم متولى.

ويعتبر الثنائى المصرى محمد الشوربجى لاعب سموحة والمصنف الأول عالمياً، ورنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، حاملى لقب البطولة عن النسخة الماضية.



















