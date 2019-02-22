شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للسيف باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فى العاشرة صباح اليوم الجمعة منافسات بطولة الجائزة الكبرى للسيف، التى تستضيفها مصر فى استاد القاهرة وتختتم الأحد. تقام، اليوم، منافسات الأدوار التمهيدية للرجال، على أن تقام غدا السبت الأدوارالتمهيدية للسيدات، وخروج المغلوب، فيما يقام حفل الافتتاح فى الخامسة والنصف مساء، وتختتم البطولة بنهائيات السيدات بعد غد الأحد. تنظم مصر بطولة الجائزة الكبرى لسلاح السيف للرجال والسيدات للمرة الأولى. كان اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى وجه دعوة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لحضور افتتاح البطولة.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة الجائزة الكبرى للسيف باستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.