شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" كرم جابر ..صراع العضلات مع أهل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيظل كرم جابر البطل الأوليمبى أسطورة المصارعة المصرية والعالمية، فى ظل البطولات التى حققها على المستوى العربى والأفريقى والدولى والأوليمبى ، حيث أن أبرز البطولات التى حققها الميدالية الذهبية فى أوليمبياد أثينا 2004، وفضية أوليمبياد لندن 2012 .

وفى الفترة الأخيرة اتجه جابر إلى مجال الفن، حيث شارك فى بعض الأعمال الفنية فى شاشات السينما أو التليفزيون، بجانب علاقته الطيبة مع أهل الفن .

وقد شارك جابر فى فيلم هنا وسرور مع محمد أمام ، و مسلسل لمس اكتاف مع ياسر جلال المقرر عرضه رمضان المقبل .

وتظهر علاقة البطل الأوليمبى مع أهل الفن من خلال الصور التالية التى تكشف مزيج بين الفن وبين الرياضة والعضلات.



بطل المصارعة مع لطفى لبيب



جابرو لطفى مع رامى جمال فى الجيم



جابر و امام



شيرين مع بطل المصارعة



كرم جابر و ابو الليف



كرم جابر و عمرو دياب



كرم جابر و محمد لطفى