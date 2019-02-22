شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستدرج النجوم على ستاد الجيش بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النجوم نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس فى ختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للنجوم الذى سقط فى فخ الهزيمة من الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، بينما فاز المصرى على المقاصة بهدفين دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل النجوم المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 29 هدف بينما يحتل المصرى المركز السابع برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 25 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .

وطالب أحمد سامى المدير الفنى للنجوم لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى بغية الابتعاد عن شبح الهبوط فيما يسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لمواصلة انتفاضة الفريق البورسعيدى الباحث عن المربع الذهبى .