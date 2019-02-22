مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري الممتاز

أسامة حافظ تقام، اليوم الجمعة، مباريات ببطولات أوروبا والدوري الممتاز وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

حرس الحدود مع مصر المقاصة 3:00 عصرا

النجوم مع المصري البورسعيدي 6:00 مساء الدوري الإنجليزي الممتاز

وست هام يونايتد مع فولهام 9:45 مساء

كارديف سيتي مع واتفورد 9:45 مساء

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