رياضة | موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري يوم الأحد 24/2/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب في الدوري المصري يوم الأحد 24/2/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخوض فريق بيراميدز مباراة قوية ضد المقاولون العرب وذلك يوم الأحد الموافق 24/2/2019 في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وسيلتقي فريق بيراميدز مع المقاولون العرب على ملعب الدفاع الجوي يوم الأحد في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.
ويحتل حاليا نادي بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 45 نقطة بينما المقاولون العرب بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة بالتساوي مع مصر المقاصة.
ويحاول نادي بيراميدز تعويض خسارته السابقة أمام الجومة بهدفين مقابل هدف والحصول على الثلاث نقاط للحفاظ على موقعه في الدوري خصوصا أنه يتساوى حاليا مع الأهلي بعدد النقاط.
وستكون مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بالدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.
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